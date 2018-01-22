Десятки омичей стали жертвами продавца сала
Жители брали кредиты на себя, доверившись малознакомой женщине. Теперь им приходится выплачивать большие суммы банкам, хотя деньги они держали в руках всего несколько минут.
Жители брали кредиты на себя, доверившись малознакомой женщине. Теперь им приходится выплачивать большие суммы банкам, хотя деньги они держали в руках всего несколько минут.
Валентина Чугуевская торговала на рынке мясными деликатесами и салом. У нее было много постоянных покупателей, с которыми она легко находила общий язык и быстро входила в доверие. Затем в процессе общения женщина просила помочь ей со средствами для развития бизнеса. Нужно было взять кредит на свое имя, но деньги отдать ей. Чугуевская писала расписку, где обещала своевременно оплачивать долг, а также 20% от суммы она отдавала настоящим заемщикам.
Владимир Лубнин, потерпевший:
— Я познакомился с Валентиной Чугуевской на рынке несколько лет назад. Часто брал у нее сало. Мы хорошо общались. Потом она предложила мне взять для нее кредит. Я не сразу согласился — не люблю долги. Но позже она вернулась к этому разговору и смогла «навешать мне лапши» так, что я ей поверил.
Больше года женщина выполняла обещания и гасила кредиты. Доверчивые омичи продолжали оформлять новые займы на себя, у каждого из них их накопилось по несколько, а общая сумма займов приблизилась к миллиону рублей. Но потом хозяйка «сального» бизнеса бесследно исчезла, оставив десятки людей с большими долгами.
Вера Фантина, потерпевшая:
— Мы с Чугуевской несколько лет хорошо общались. Она даже ходила ко мне в гости.
Таким образом мошенница обманула больше десяти человек. Все потерпевшие обратились в полицию, но возбудить уголовное дело на Валентину Чугуевскую там отказались, так как не нашли в ее действиях состава уголовного преступления. Тогда они обратились к адвокату, который до сих пор защищает их права.
Евгений Плахин, адвокат потерпевших:
— Уголовное дело нам удалось возбудить, но полиция считает, что виновное лицо не найдено. И это, несмотря на то, что десятки человек свидетельствовали против Валентины Чугуевской. Следственные органы не могут установить ее причастность, хотя все пострадавшие указывают на нее. Видимо, не хватает доказательной базы, потому что некоторые кредиты она выплатила полностью, другие частично.
Еще в 2015 году прошел гражданский суд, который постановил Чугуевской выплатить всем доверчивым жертвам суммы, соответствующие размеру долгов. Но до сих пор никто не получил ни копейки, а бизнесвумен продолжает торговать салом, только с помощью наемных продавцов.
Владимир Лубнин, потерпевший:
— Я уже 2 года оплачиваю со своей пенсии кредиты, некоторые уже погасил. В общей сложности я взял около 400 тысяч рублей в четырех банках. Пенсия у меня 12 тысяч, из них 4 тысячи отношу в банк. А до этого еще пени росли, как на дрожжах, — рассказывает Владимир Лубнин.
Вера Фантина, потерпевшая:
— У меня муж от всего этого год назад умер. Ведь коллекторы постоянно звонили и требовали отдать долги. А у меня банки больше половины пенсии сисывают на погашение этих кредитов.
Потерпевшим и адвокату совершенно непонятна позиция следственных органов: аналогичных дел по региону немало, и преступники, как правило, получают заслуженное наказание. К примеру, летом 2017 года была осуждена на 4 года лишения свободы Валентина Тимошенко, дочь главы Азовского района Омской области. Она также входила в доверие к людям, которые впоследствии оформляли на себя кредиты, а деньги отдавали ей. Несколько месяцев она оплачивала долги, а потом перестала. Суд, несмотря на наличие у нее малолетних детей, приговорил ее не к условному наказанию, а реальному сроку.