Екатеринбургскую улицу среди ночи залило водой

Источник: УралИнформБюро

В ночь с 21 на 22 января на проспекте Космонавтов произошел порыв 300-миллиметрового водовода. В данный момент утечка устранена, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе МУП «Водоканал».

«Заявка поступила в 2.10 ночи. На место аварии сразу же выехала бригада по благоустройству территории. Они будут работать там, пока последствия разлива не будут полностью устранены», — пояснил представитель предприятия, уточнив, что удалось избежать отключения пользователей от водоснабжения.

Стоит отметить, что это не первое ЧП на водоводах Екатеринбурга за последний месяц. В конце декабря 2017 года в результате порыва 200-миллиметровой трубы на улице Калинина (микрорайон Уралмаш) без холодной воды остались дома на улицах Стахановской и Индустрии.