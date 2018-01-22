В Новосибирске спасатели вытащили палец девочки из солонки
Ребенок засунул пальцы в отверстие солонки с металлическими краями, рассказали в группе муниципальной
Ребенок засунул пальцы в отверстие солонки с металлическими краями, рассказали в группе муниципальной
В Новосибирске спасатели вытащили палец девочки из солонки, об этом рассказали в группе муниципальной
Инцидент произошел днем 20 января на улице
К приезду сотрудников МАСС палец девочки опух. Спасатели перекусили металл слесарным инструментом, вызволив руку из заточения. Медицинская помощь малышке не понадобилась.