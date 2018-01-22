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08:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске спасатели вытащили палец девочки из солонки

Ребенок засунул пальцы в отверстие солонки с металлическими краями, рассказали в группе муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «Вконтакте».

В Новосибирске спасатели вытащили палец девочки из солонки, об этом рассказали в группе муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «Вконтакте».

Инцидент произошел днем 20 января на улице Сибиряков-Гвардейцев. Родители 4-летней девочки рассказали, что дочь засунула палец в отверстие солонки с металлическими краями. Самостоятельно вытащить палец ребенка родители не смогли.

К приезду сотрудников МАСС палец девочки опух. Спасатели перекусили металл слесарным инструментом, вызволив руку из заточения. Медицинская помощь малышке не понадобилась.

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