Парня из Снежинска отправили в колонию за смертельную драку у бара

Молодой житель Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) отправится в колонию строгого режима за смерть мужчины, с которым повздорил в баре, — 19-летнему парню хватило одного удара, чтобы отправить обидчика на тот свет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в сентябре 2017 года. Под утро у ночного заведения рассорились молодой человек и местный житель, оскорбивший последнего обидным словом. Когда конфликт уже был исчерпан и мужчина отвернулся от парня, чтобы уйти, тот ударил его в рукой в голову, сломав челюсть. От этого горожанин потерял равновесие и упал на брусчатку, ударившись затылком и получив тяжелую черепно-мозговую травму. На этом агрессор не остановился. Парень успел еще пнуть потерпевшего в туловище, прежде чем его оттащили очевидцы.

«От полученных травм мужчина через 11 дней скончался. Нанося ему удар в скулу со значительной силой, молодой человек предвидел возможность его падения с соударением о твердую поверхность и возможность причинения тяжкого вреда здоровья. Его действия квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ», — рассказали в пресс-службе Снежинского городского суда.