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08:10 (мск), источник: dostup1.ru

Парня из Снежинска отправили в колонию за смертельную драку у бара

Молодой человек сломал челюсть обидчику, после чего тот упал и ударился головой о брусчатку.

Молодой житель Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) отправится в колонию строгого режима за смерть мужчины, с которым повздорил в баре, — 19-летнему парню хватило одного удара, чтобы отправить обидчика на тот свет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в сентябре 2017 года. Под утро у ночного заведения рассорились молодой человек и местный житель, оскорбивший последнего обидным словом. Когда конфликт уже был исчерпан и мужчина отвернулся от парня, чтобы уйти, тот ударил его в рукой в голову, сломав челюсть. От этого горожанин потерял равновесие и упал на брусчатку, ударившись затылком и получив тяжелую черепно-мозговую травму. На этом агрессор не остановился. Парень успел еще пнуть потерпевшего в туловище, прежде чем его оттащили очевидцы.

«От полученных травм мужчина через 11 дней скончался. Нанося ему удар в скулу со значительной силой, молодой человек предвидел возможность его падения с соударением о твердую поверхность и возможность причинения тяжкого вреда здоровья. Его действия квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ», — рассказали в пресс-службе Снежинского городского суда.

При вынесении приговора суд учел характер и степень общественной опасности преступления, активное способствование расследованию, молодой возраст подсудимого и принесение извинений в адрес потерпевшей. Однако оснований для условного осуждения суд не нашел и назначил горожанину наказание в виде 6 лет колонии строгого режима. Гражданский иск потерпевшей в части затрат на погребение погибшего и о взыскании морального вреда удовлетворен частично. Приговор в законную силу не вступил.

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