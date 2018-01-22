Катание на плюшке, привязанной к автомобилю, закончилось тяжёлыми травмами
Адреналин ударил в голову.
Адреналин ударил в голову.
В Дудинке девушка и её знакомый решили устроить покатушки на тюбинге, привязанном к автомобилю. Видеоролик экстремального развлечения появился в социальных сетях. К слову, веселье длилось недолго — на очередном повороте плюшку занесло и девушка на полном ходу врезалась в припаркованную машину.
В результате столкновения пассажирка так называемой «ватрушки» получила тяжёлые травмы и была доставлена в больницу. Сейчас эти видеокадры изучают полицейские.