Катание на плюшке, привязанной к автомобилю, закончилось тяжёлыми травмами

В Дудинке девушка и её знакомый решили устроить покатушки на тюбинге, привязанном к автомобилю. Видеоролик экстремального развлечения появился в социальных сетях. К слову, веселье длилось недолго — на очередном повороте плюшку занесло и девушка на полном ходу врезалась в припаркованную машину.