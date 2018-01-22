Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Ягудин и Тотьмянина с дочками отдыхают в Таиланде
Американка нашла тайную комнату в собственном доме
Том Харди читал рэп в 90-х
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Гвердцители рассказала, почему живет одна 13 лет - СМИ
Эксперты назвали последствия запуска моста в Крыму
Фотограф «поменял местами» женщин и мужчин в рекламе 50-х
Том Харди читал рэп в 90-х
СМИ: Истребители РФ приземлялись на трассу конвейерным способом
Немецкие журналисты удивлены самообладанию Лаврова
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
2475-я годовщина прорыва блокады Ленинграда
9Умерла вокалистка The Cranberries
08:20 (мск), источник: Вести - Красноярск

Катание на плюшке, привязанной к автомобилю, закончилось тяжёлыми травмами

Адреналин ударил в голову.

В Дудинке девушка и её знакомый решили устроить покатушки на тюбинге, привязанном к автомобилю. Видеоролик экстремального развлечения появился в социальных сетях. К слову, веселье длилось недолго — на очередном повороте плюшку занесло и девушка на полном ходу врезалась в припаркованную машину.

В результате столкновения пассажирка так называемой «ватрушки» получила тяжёлые травмы и была доставлена в больницу. Сейчас эти видеокадры изучают полицейские.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Мать пыталась продать девственность 13-летней дочери за полтора миллиона
Пьяный мужчина разбил три машины,занимаясь сексом за рулем
Пентагон: Турция предупреждала США об операции против курдов
Песков рассказал о своей первой встрече с Путиным
В США назвали идеальное российское оружие
«Ъ» сообщил о смягчении «закона Яровой»
Бьорндален считает, что не заслужил право выступить на ОИ
Школа в Улан-Удэ возобновила работу после нападения
Синоптики объяснили разницу между морозами в Якутии и Москве
Спорт
Фуркад победил, Шипулин — разочаровал В заключительной гонке этапа Кубка мира очередную победу одержал француз Мартен Фуркад
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
Самый большой в мире очиститель воздуха заработал в Китае Уникальная установка уже работает. Возможно подобные решения спасут Землю
Кино
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
Как сложилась судьба девушек Леонардо ДиКаприо Поговаривают, что Лео как талисман, который устраивает карьеру и даже (дальнейшую) личную жизнь своих девушек
Дети
Ингеборга Дапкунайте впервые показала сына У мальчика поистине ангельская внешность.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь