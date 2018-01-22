В Назарове два десятка домов остались без отопления и горячей воды
Около двух тысяч жителей Назарова остались без тепла и горячей воды. Коммунальная авария произошла накануне около 17 часов.
Около двух тысяч жителей Назарова остались без тепла и горячей воды. Коммунальная авария произошла накануне около 17 часов.
Чтобы найти повреждённый участок сетей, пришлось ограничить подачу тепла в десяти пятиэтажках и десяти двухэтажных домах по улице 30 лет ВЛКСМ.
Кстати, ночью температура воздуха в Назарово опускалась до отметки -33оС. Аварию устранили к четырём часам утра и эвакуировать жителей не пришлось.