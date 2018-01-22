В четыре раза возросло количество пожаров из-за морозов в Новосибирской области
Сегодня спасателям пришлось эвакуировать жильцов многоэтажного дома.
Сегодня спасателям пришлось эвакуировать жильцов многоэтажного дома.
На фоне сильных морозов в Новосибирской области произошло четырехкратное увеличение числа пожаров: с шести до 23 в сутки. Сотрудники МЧС спасли девять человек.
Самая распространенная причина пожаров, по данным спасателей, — перекал печей, который происходил
Сегодня утром в Новосибирске пожарным пришлось эвакуировать жильцов 9-этажного дома на ул. Зорге. Горела квартира на первом этаже. После ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего пенсионера, еще четыре человека получили отравления угарным газом.
Двое мужчин погибли в огне в Кочковском районе. Предположительно, пожар возник
Напомним, самый страшный пожар в этом году в Новосибирской области произошел в поселке Чернореченский Искитимского района. Там 4 января погибло 10 сотрудников обувной фабрики.