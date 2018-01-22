В четыре раза возросло количество пожаров из-за морозов в Новосибирской области

На фоне сильных морозов в Новосибирской области произошло четырехкратное увеличение числа пожаров: с шести до 23 в сутки. Сотрудники МЧС спасли девять человек.

Самая распространенная причина пожаров, по данным спасателей, — перекал печей, который происходил из-за того, что хозяева слишком интенсивно топили или недосмотрели за печами. В минувшие выходные дни пожарные чаще всего тушили бани, спасали от огня частные дома, ликвидировали горение автомобилей, сообщается на сайте регионального главного управления МЧС.

Сегодня утром в Новосибирске пожарным пришлось эвакуировать жильцов 9-этажного дома на ул. Зорге. Горела квартира на первом этаже. После ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего пенсионера, еще четыре человека получили отравления угарным газом.

Двое мужчин погибли в огне в Кочковском районе. Предположительно, пожар возник из-за неисправного дымохода печи. В Чулымском районе погибла женщина. Наиболее вероятная причина пожара — неосторожность при курении. Крупный пожар ликвидирован в селе Криводановка Новосибирского района. Предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки там вспыхнул частный двухэтажный дом. В тушении пожара участвовало три пожарных подразделения, ликвидировать открытое горение дома удалось в течение получаса.