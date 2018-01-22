Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
Ягудин и Тотьмянина с дочками отдыхают в Таиланде
Светлаков и Незлобин уйдут с ТНТ на другой телеканал
Альбина Джанабаева надела откровенный наряд
Закон для 20 миллионов граждан: кому снизят налоги и спишут долги Чем объясняется принятие такого закона и как он будет реализовываться?
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
МиГ-41 будет самым быстрым в мире – СМИ
В РФ создают оружие «Дрель», не имеющее аналогов
Фотограф «поменял местами» женщин и мужчин в рекламе 50-х
Том Харди читал рэп в 90-х
СМИ: Истребители РФ приземлялись на трассу конвейерным способом
Немецкие журналисты удивлены самообладанию Лаврова
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
2475-я годовщина прорыва блокады Ленинграда
9Умерла вокалистка The Cranberries
08:46 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В четыре раза возросло количество пожаров из-за морозов в Новосибирской области

Сегодня спасателям пришлось эвакуировать жильцов многоэтажного дома.

На фоне сильных морозов в Новосибирской области произошло четырехкратное увеличение числа пожаров: с шести до 23 в сутки. Сотрудники МЧС спасли девять человек.

Самая распространенная причина пожаров, по данным спасателей, — перекал печей, который происходил из-за того, что хозяева слишком интенсивно топили или недосмотрели за печами. В минувшие выходные дни пожарные чаще всего тушили бани, спасали от огня частные дома, ликвидировали горение автомобилей, сообщается на сайте регионального главного управления МЧС.

Сегодня утром в Новосибирске пожарным пришлось эвакуировать жильцов 9-этажного дома на ул. Зорге. Горела квартира на первом этаже. После ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего пенсионера, еще четыре человека получили отравления угарным газом.

Двое мужчин погибли в огне в Кочковском районе. Предположительно, пожар возник из-за неисправного дымохода печи. В Чулымском районе погибла женщина. Наиболее вероятная причина пожара — неосторожность при курении. Крупный пожар ликвидирован в селе Криводановка Новосибирского района. Предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки там вспыхнул частный двухэтажный дом. В тушении пожара участвовало три пожарных подразделения, ликвидировать открытое горение дома удалось в течение получаса.

Напомним, самый страшный пожар в этом году в Новосибирской области произошел в поселке Чернореченский Искитимского района. Там 4 января погибло 10 сотрудников обувной фабрики.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Красноярске столетние квартиры сравнялись в цене с новостройками
Пентагон: Турция предупреждала США об операции против курдов
Песков рассказал о своей первой встрече с Путиным
В США назвали идеальное российское оружие
«Ъ» сообщил о смягчении «закона Яровой»
Бьорндален считает, что не заслужил право выступить на ОИ
Школа в Улан-Удэ возобновила работу после нападения
Синоптики объяснили разницу между морозами в Якутии и Москве
Спорт
Фуркад победил, Шипулин — разочаровал В заключительной гонке этапа Кубка мира очередную победу одержал француз Мартен Фуркад
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
Самый большой в мире очиститель воздуха заработал в Китае Уникальная установка уже работает. Возможно подобные решения спасут Землю
Кино
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
Как сложилась судьба девушек Леонардо ДиКаприо Поговаривают, что Лео как талисман, который устраивает карьеру и даже (дальнейшую) личную жизнь своих девушек
Дети
Ингеборга Дапкунайте впервые показала сына У мальчика поистине ангельская внешность.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь