Жительницу Губахи будут судить за то, что напала с ножом на прохожую

В Губахе состоится суд над 32-летней местной жительницей. Женщину обвиняют в разбойном нападении на прохожую.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в ноябре 2017 года в дежурную часть обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала. Что утром на улице Мира на неё напала неизвестная и требовала деньги.

По подозрению в преступлении задержали 32-летнюю жительницу Губахи.

Женщина рассказала полицейским, утром была пьяной, взяла кухонный нож и вышла на улицу. Там она увидела женщину. Воспользовавшись тем, что рядом никого больше нети, она напала на прохожую. Угрожая ножом, она стала требовать деньги.

«Женщина не растерялась, закричала, чтобы привлечь к себе внимание, и смогла оказать сопротивление. В результате обвиняемая скрылась», — рассказали в пресс-службе краевой полиции.