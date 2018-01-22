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08:47 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жительницу Губахи будут судить за то, что напала с ножом на прохожую

Пьяная женщина пыталась отобрать деньги у незнакомки.

В Губахе состоится суд над 32-летней местной жительницей. Женщину обвиняют в разбойном нападении на прохожую.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в ноябре 2017 года в дежурную часть обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала. Что утром на улице Мира на неё напала неизвестная и требовала деньги.

По подозрению в преступлении задержали 32-летнюю жительницу Губахи.

Женщина рассказала полицейским, утром была пьяной, взяла кухонный нож и вышла на улицу. Там она увидела женщину. Воспользовавшись тем, что рядом никого больше нети, она напала на прохожую. Угрожая ножом, она стала требовать деньги.

«Женщина не растерялась, закричала, чтобы привлечь к себе внимание, и смогла оказать сопротивление. В результате обвиняемая скрылась», — рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Обвиняемую заключили под стражу, уголовное дело передают в суд.

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