Жительницу Губахи будут судить за то, что напала с ножом на прохожую
Пьяная женщина пыталась отобрать деньги у незнакомки.
Пьяная женщина пыталась отобрать деньги у незнакомки.
В Губахе состоится суд над 32-летней местной жительницей. Женщину обвиняют в разбойном нападении на прохожую.
Как пояснили в
По подозрению в преступлении задержали 32-летнюю жительницу Губахи.
Женщина рассказала полицейским, утром была пьяной, взяла кухонный нож и вышла на улицу. Там она увидела женщину. Воспользовавшись тем, что рядом никого больше нети, она напала на прохожую. Угрожая ножом, она стала требовать деньги.
«Женщина не растерялась, закричала, чтобы привлечь к себе внимание, и смогла оказать сопротивление. В результате обвиняемая скрылась», — рассказали в
Обвиняемую заключили под стражу, уголовное дело передают в суд.