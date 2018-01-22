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08:49 (мск), источник: Uralpress.ru

В Кыштыме из-за взрыва газа обрушилося частный дом

В Кыштыме (Челябинская область) из-за взрыва газа рухнул частный дом. В нем находился 34-летний хозяин, который получил серьезные травмы.

ЧП произошло 21 января. В частном доме, расположенном по улице Малая Тюменская, произошел взрыв с последующим его обрушением.

«Внутри находился мужчина, хозяин дома. Спасатели Кыштымского спасотряда при помощи специального инструмента деблокировали его и вытащили из — под завала. После чего мужчина был передан сотрудникам скорой медицинской помощи и госпитализирован», — сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка.

«По предварительным данным, мужчина получил травмы при возгорании газового оборудования, установленного в его доме. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном комитете региона.

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