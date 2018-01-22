В Кыштыме из-за взрыва газа обрушилося частный дом
В Кыштыме (Челябинская область)
В Кыштыме (Челябинская область)
ЧП произошло 21 января. В частном доме, расположенном по улице Малая Тюменская, произошел взрыв с последующим его обрушением.
«Внутри находился мужчина, хозяин дома. Спасатели Кыштымского спасотряда при помощи специального инструмента деблокировали его и вытащили из — под завала. После чего мужчина был передан сотрудникам скорой медицинской помощи и госпитализирован», — сообщили в
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка.
«По предварительным данным, мужчина получил травмы при возгорании газового оборудования, установленного в его доме. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном комитете региона.