В Кыштыме из-за взрыва газа обрушилося частный дом

ЧП произошло 21 января. В частном доме, расположенном по улице Малая Тюменская, произошел взрыв с последующим его обрушением.

«Внутри находился мужчина, хозяин дома. Спасатели Кыштымского спасотряда при помощи специального инструмента деблокировали его и вытащили из — под завала. После чего мужчина был передан сотрудникам скорой медицинской помощи и госпитализирован», — сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка.