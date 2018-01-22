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08:51 (мск), источник: "Российская газета"

В Сибири произошло землетрясение магнитудой 4,4

Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН зафиксировал землетрясение магнитудой 4,4 воскресенье в 280 км к западу от города Колпашево Томской области.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 156 км от границы с Омской областью.

Однако жители Томской и Омской областей не ощутили подземных толчков.

— В Единые дежурно-диспетчерские службы региона и Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Томской области не поступало звонков и сообщений о каких-либо последствиях сейсмического события, — сообщил председатель комитета по вопросам ГО и ЧС администрации Томской области Валерий Уйманов. — Нарушений работы коммунальных систем, технологических процессов также не зафиксировано.

Специалисты утверждают, что сейсмическая активность не повлияла на инфраструктуру и безопасность населения.

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