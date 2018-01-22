В Сибири произошло землетрясение магнитудой 4,4

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 156 км от границы с Омской областью.

Однако жители Томской и Омской областей не ощутили подземных толчков.

— В Единые дежурно-диспетчерские службы региона и Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Томской области не поступало звонков и сообщений о каких-либо последствиях сейсмического события, — сообщил председатель комитета по вопросам ГО и ЧС администрации Томской области Валерий Уйманов. — Нарушений работы коммунальных систем, технологических процессов также не зафиксировано.