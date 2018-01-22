5 человек в одном доме погибли из-за отравления угарным газом в Карагандинской области

Трагедия произошла вечером 21 января в однокомнатном доме саманного типа в поселке Долинка Абайского района. На месте происшествия были обнаружены тела пяти человек. По предварительным данным, их смерть наступила из-за отравления угарным газом. Еще один человек был госпитализирован в ОМЦ Караганды.