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08:47 (мск), источник: Tengrinews

5 человек в одном доме погибли из-за отравления угарным газом в Карагандинской области

Сразу пять человек в одном доме погибли из-за неисправной печки в Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Трагедия произошла вечером 21 января в однокомнатном доме саманного типа в поселке Долинка Абайского района. На месте происшествия были обнаружены тела пяти человек. По предварительным данным, их смерть наступила из-за отравления угарным газом. Еще один человек был госпитализирован в ОМЦ Караганды.

«По предварительной версии специалистов испытательной пожарной лаборатории, причиной отравления стала неисправность печного оборудования. Установлены личности трех погибших женщин: 1961, 1981, 1984 годов рождения. Следственно-оперативной группой РОВД Абайского района принимаются дальнейшие меры по установлению личностей и обстоятельств происшествия», — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

ДЧС Карагандинской области напоминает о соблюдении требований правил пожарной безопасности. В период отопительного сезона рекомендуется регулярно проверять и при необходимости ремонтировать систему отопления.

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