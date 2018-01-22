5 человек в одном доме погибли из-за отравления угарным газом в Карагандинской области
Сразу пять человек в одном доме погибли
Сразу пять человек в одном доме погибли
Трагедия произошла вечером 21 января в однокомнатном доме саманного типа в поселке Долинка Абайского района. На месте происшествия были обнаружены тела пяти человек. По предварительным данным, их смерть наступила
«По предварительной версии специалистов испытательной пожарной лаборатории, причиной отравления стала неисправность печного оборудования. Установлены личности трех погибших женщин: 1961, 1981, 1984 годов рождения.
ДЧС Карагандинской области напоминает о соблюдении требований правил пожарной безопасности. В период отопительного сезона рекомендуется регулярно проверять и при необходимости ремонтировать систему отопления.