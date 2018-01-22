Полный провал. В области под лед уходят техника, мотоциклисты, лыжники

Источник: Вести Иркутск

— Осторожно тонкий лед, пусть под ним вас никто не найдет. Ты замерзнешь подо льдом, будешь с рыбой там только вдвоем.

Эту «веселую» песенку в своем инстаграме исполнил артист Иркутского музыкального театра Станислав Чернышев. Рассказывает, сам несколько раз мог утонуть. Поэтому считает, что на воде нужно быть осторожным, независимо от времени года. Написать свою версию хита его подтолкнула поездка в Листвянку.

— Я увидел там семьи, выходящие на лёд. Он был очень тонким. Это было так опасно. Они пытались кидать перед собой льдины. Мне кажется, совершенно не осознавали того, что они могут уйти под этот лед запросто, — говорит артист Иркутского музыкального театра Станислав Чернышев.

Происшествия на льду, действительно, не редкость. 11 января недалеко от села Кривая Лука ушли под лёд сразу два большегрузных «Урала». Водители и пассажиры грузовиков успели выбраться. Но произошел разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила почти 600 квадратных метров. После под лёд «ушёл» бульдозер, который прибыл на помощь утонувшим большегрузам. Их до сих пор не удалось достать из воды.

Техника сейчас уже вся стропами и тросом привязана. Сейчас ледорубы пробили до конца лёд. И будем тащить.

Позже в том же районе, только уже вблизи деревни Давыдово, произошло еще одно происшествие — под лёд провалился трактор. В этом случае водитель спастись не смог.

А уже в другой части региона, в нескольких километрах от села Онгурён трое мужчин выехали на Байкал, чтобы порыбачить. Лёд не выдержал мотоцикла. Самостоятельно выбраться из воды удалось только одному, двое других погибли. Все эти случаи произошли на незаконных переправах.

Это ледовая дорога в Шелеховском районе отвечает всем требованиям. Она соединяет село Введенщина и поселок Баушево. Каждый день по ней проезжают десятки автомобилей. Здесь постоянно проверяют структуру и толщину льда. Сейчас он около 60 сантиметров.

— На каждой ледовой переправе предусмотрен персонал, который следит за состоянием дорожного полотна. Переправа периодически чистится. Есть наблюдатели, которые наблюдают за тем, чтобы на переправе не находилось никакой застрявшей техники, — говорит заместитель начальника отдела ГО ЧС Шелеховского района Максим Грицюк.

Всего по Иркутской области планируется открыть не менее 50 переправ. Большая часть уже действуют. Чтобы найти незаконные ледовые дороги, МЧС проводит мониторинг рек с помощью вертолета. Также смотрят снимки из космоса.

— Смотрим, где есть несанкционированные ледовые переправы. Передаем эту информацию муниципалитету, для того чтобы они приняли меры по их либо оборудованию, либо перекрытию, — говорит главный госинспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов.

Для переправы автомобилей толщина льда должна быть не менее 25 сантиметров, а для рыбалки достаточно — 10−15:

— Поклёвки есть маленькие, но ни одной рыбки еще не поднял.

Сегодня Петрович решил опробовать новое место для подледной рыбалки. Он считает, что если не отходить далеко от берега, риска не будет. И поэтому вырыл лунку ниже плотины недалеко от Верхней Набережной.