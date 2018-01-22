104 терминала «Онай» разбили в автобусах после введения дифтарифа

Источник: Tengrinews

В этом числе, по его данным, 24 разбитых мобильных терминала, 120 сломанных мобильных, 80 разбитых «помощников» водителя и около 80 обычных, стоящих в автобусах.

«Очень много, — сказал Садир Хамраев. — Участились случаи после введения дифтарифа, где-то с сентября 2017 года. Недавно я подписал около 12−13 писем — претензий перевозчикам по умышленной порче оборудования. У нас же три вида оборудования. Первый — мобильный терминал, который печатает билеты. Когда печатается билет, есть рулон бумаги и ролик, который это все крутит. И чтобы билет не распечатывался, они ломают ролик, а потом пассажиру показывают: “Вот, смотри, не выходит билет, холдинг виноват”. Просто так этот ролик не сломается. Нужно туда залезть и оторвать оттуда. Либо гнут разъем, откуда выходит билет. Всего разбиты и не подлежат ремонту 24 штуки. Сломанные, в которых надо менять детали, — около 120».

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«Второй: терминал “Помощник водителя”. Он подключен к системе диспетчеризации. Мы отслеживаем, где автобус едет, можем звонить водителю. Водитель отключает оборудование, чтобы не видели конкуренты, где он едет. Провода отрезает, предохранители выдергивает. Это человеческий фактор. Есть случаи, когда разбивают даже. Около 80 разбили», — рассказал он.

«Обычный терминал можно только разбить. По последним данным, количество терминалов, которые не подлежат ремонту, — около 40, а в которых мы можем заменить сенсорный экран и плату — тоже не больше 40. Это все буквально три-четыре месяца как. До дифтарифа было все спокойно», — отметил он.

«Сегодня перевозчик несет материальную ответственность. У перевозчика ТОО “Кийкбай” (обслуживает 13-й маршрут. — Прим. автора) доказано, что водитель разбил два терминала, они без вопросов оплатили. Еще два автопарка оплатили. Какую-то часть и Green Bus Company заплатил. Именно у них и у “АвтоАлмаТранс” много разбитых терминалов. Нет практически порчи имущества у Алматыэлектротранса», — добавил Садир Хамраев.

С 1 августа в автобусах и троллейбусах Алматы введен дифференцированный тариф. Теперь в общественном транспорте стоимость проезда при оплате наличными составляет 150 тенге. Тариф 80 тенге сохраняется при оплате проезда картами «Онай», SMS и банковскими картами.