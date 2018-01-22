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16:31 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске девушка отбилась от насильника бутылкой

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске девушка отбилась от насильника бутылкой, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Как рассказали в милиции, на номер 102 позвонила девушка и сообщила, что на нее напал неизвестный мужчина. Он забрал ее сумку и убежал в неизвестном направлении.

«Незамедлительно приметы подозреваемого были переданы всем милицейским нарядам. На место происшествия также выехал начальник отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Алексей Машкин. На ул. Притыцкого из окна автомобиля он увидел мужчину, который шел быстрым шагом. Подозрение вызвало то, что его одежда была испачкана, а куртка — надета наизнанку. Мужчина был задержан и доставлен в милицию», — проинформировали в ГУВД.

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При разбирательстве выяснилось, что задержан был нападавший — 34-летний минчанин. «Он заметил девушку на остановке. Когда она пошла в сторону своего дома через слабо освещенный участок дороги в микрорайоне Масюковщина, он подошел сзади, повалил ее на землю и попытался совершить насильственные действия сексуального характера, — рассказали в ГУВД. — Девушка не растерялась и оказала активное сопротивление. Под руку попалась лежащая на земле бутылка, которой она ударила нападавшего, после чего тот бросился бежать. Убегая, злоумышленник забрал с собой сумку».

Правоохранители установили, что задержанный также может быть причастен к квартирной краже в доме на ул. Притыцкого. Ранее минчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за кражу, грабеж и попытку насильственных действий сексуального характера.

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