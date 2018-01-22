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17:15 (мск), источник: Kazinform

Ограбившего магазин мужчину полицейские задержали за 50 минут в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Акмолинские оперативники в течение 50 минут задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

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20 января в полицию обратился продавец одного из магазинов Кокшетау. По словам женщины, неизвестный, угрожая ножом, похитил дневную выручку магазина, а это около 40000 тенге. Указать стражам порядка приметы злоумышленника женщина не смогла: его лицо скрывала медицинская маска. Пострадавшая сумела лишь запомнить, во что был одет нападавший.

«Район совершения преступления был оцеплен нарядами дорожно-патрульной полиции, а оперативники провели подворный обход и проверили магазины, кафе, съемные квартиры и гостиницы. Поисковые мероприятия принесли свои плоды, в течение порядка 50 минут подозреваемый был задержан в одной из гостиниц, расположенной недалеко от места совершения преступления. При нем были найдены похищенные денежные средства, а также медицинская маска», — отметили в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 192 УК РК (разбой), 34-летний подозреваемый арестован.

«Установлено, что задержанный является жителем Айыртауского района, нигде не работает, кроме того, мужчина подозревается в совершении нескольких краж в городе Саумалколь Северо-Казахстанской области», — добавили в ведомстве.

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