Уроженца Азербайджана осудят за убийство в воронежском кафе

Уроженец Азербайджана, 37-летний мужчина, попал под суд за убийство, сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области в понедельник, 22 января. Обвиняемый напал на двоих знакомых во время ссоры.

Инцидент произошел в кафе «Встреча» по улице Волгоградской ночью 19 апреля 2017 года. Мужчина выпивал в компании знакомых и своего брата. Уроженец Азербайджана и его брат стали ссориться с тремя знакомыми.

Конфликт перерос в драку. Мужчина достал нож и нанес двум оппонентам несколько ударов. Пострадавших доставили в медучреждение, где один из них скончался от открытых ранений груди с повреждением сердца. Второй выжил благодаря своевременно оказанной медпомощи.

В отношении уроженца Азербайджана возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Мужчина не признал вину на предварительном следствии, однако показания свидетелей и потерпевших, заключения судебных экспертиз и протоколы следственных действий доказали ее. Уголовное дело направили в суд.