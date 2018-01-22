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17:07 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани суд арестовал обвиняемых в убийстве нумизмата отца и сына

Юрий и Кирилл Гаврилюк пробудут под стражей до 19 февраля.

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Советский районный суд Казани отправил под стражу Юрия Гаврилюка и его сына Кирилла, которых обвиняют в убийстве известного в городе нумизмата Евгения Тарасова. Отец и сын пробудут под стражей до 19 февраля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 19 декабря Тарасов был застрелен в голову у себя в квартире на улице Столярова. Выстрел был произведён из ПСМ. Спустя месяц полицейские задержали предполагаемых убийц в арендованном ими гараже в Кировском районе Казани. Там же был обнаружен альбом с монетами, который исчез из квартиры убитого.

При обыске у отца с сыном оперативники нашли 150 патронов иностранного производства и магазин от ПСМ.

Кирилл Гаврилюк, как и его отец, имеет гражданство Украины. Следователь попросил у суда приобщить к материалам дела Интернет-переписку подозреваемого, против чего Гаврилюк и его защитник возражали.

По мнению следствия, причастность Гаврилюка к убийству доказывается результатами ДНК-экспертизы и проведёнными обысками. Сам подозреваемый заявил, что с ходатайством не согласен и поддержал своего защитника, который попросил суд не помещать Кирилла Гаврилюка под стражу.

Однако, как и в случае с отцом, суд пришел к выводу, что причастность к преступлению особой тяжести и наличие гражданства другой страны достаточное основание, не отпускать мужчин на свободу, так как они могут скрыться от следствия.

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