Водителю Ford, который угробил друга, катая его на «ватрушке», грозит до 5 лет тюрьмы

Экстремальные зимние развлечения привели к трагедии в Нижегородской области. Вечером в воскресенье, 21 января, двое друзей из Балахны не придумали ничего умнее, как покататься на «ватрушке», привязав ее к автомобилю. 18-летний молодой человек сел за руль своего Ford, а его 20-летний товарищ залез в тюбинг.

— Погнали! — радостно скомандовал водителю мужчина на «ватрушке», предвкушая незабываемые гонки.

Несмотря на то, что ребята устроили экстремальный аттракцион в неоживленном месте, беды было не миновать. В 19.30 Ford мчался по дороге «Балахна — Гидроторф — Бурцевский карьер», а неуправляемый тюбинг мотало из стороны в сторону. И тут на встречной полосе появилась «Нива». Водитель отечественного внедорожника прекрасно видел иномарку, но вот «ватрушку» на тросе заметил в самый последний момент. К сожалению, было уже поздно…

— «Ватрушка», в которой находился молодой человек, вылетела на встречную полосу, где ее переехал автомобиль «Нива», — сообщили в региональной Госавтоинспекции. — Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в центральную районную больницу Балахны. Спасти его не удалось.

В связи с произошедшим, решается вопрос о возбуждении уголовного дело. Водителю Ford, который на тросе катал друга на «ватрушке», по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее смерть человека» грозит до 5 лет лишения свободы.