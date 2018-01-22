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18:04 (мск), источник: Водитель Петербурга

Автобус на Киевском шоссе врезался в автобус и легковушки

В результате ДТП никто не пострадал, отмечают в ГИБДД.

Движение по Киевскому шоссе в направлении Санкт-Петербурга затрудняет массовая авария с участием двух автобусов. О ней сообщают очевидцы в группах «Экстренный вызов Санкт-Петербург» и «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Как передаёт отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло около 14:50 на пересечении Волхонского и Киевского шоссе (Пушкинский район города). По предварительным данным, автобус ЛиАЗ маршрута № 301 врезался в стоящий на остановке ПАЗ маршрута № 449. От удара ЛиАЗ отбросило в легковые машины: «Вольво» и «Джип Гранд Чероки».

В результате ДТП никто не пострадал, отмечают в ГИБДД. Точные обстоятельства инцидента устанавливаются.

«Растащили», — сообщает участник «ДТП и ЧП».

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