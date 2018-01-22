Автобус на Киевском шоссе врезался в автобус и легковушки
В результате ДТП никто не пострадал, отмечают в ГИБДД.
В результате ДТП никто не пострадал, отмечают в ГИБДД.
Движение по Киевскому шоссе в направлении
Как передаёт отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло около 14:50 на пересечении Волхонского и Киевского шоссе (Пушкинский район города). По предварительным данным, автобус ЛиАЗ маршрута № 301 врезался в стоящий на остановке ПАЗ маршрута № 449. От удара ЛиАЗ отбросило в легковые машины: «Вольво» и «Джип Гранд Чероки».
В результате ДТП никто не пострадал, отмечают в ГИБДД. Точные обстоятельства инцидента устанавливаются.
«Растащили», — сообщает участник «ДТП и ЧП».