В Волгограде мужчина скончался в тройном ДТП на мосту через Волгу

63-летний водитель «четверки» погиб в результате столкновения с двумя авто на мосту через Волгу в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, днем 22 января водитель Mercedes выехал на встречную полосу движения, где врезался в «четверку». В результате удара отечественное авто столкнулось еще с двумя машинами — Honda и Lada.