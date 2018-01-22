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17:43 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде мужчина скончался в тройном ДТП на мосту через Волгу

Обстоятельства аварии устанавливаются.

63-летний водитель «четверки» погиб в результате столкновения с двумя авто на мосту через Волгу в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, днем 22 января водитель Mercedes выехал на встречную полосу движения, где врезался в «четверку». В результате удара отечественное авто столкнулось еще с двумя машинами — Honda и Lada.

Добавим, что обстоятельства аварии еще устанавливаются. На месте работают специалисты.

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