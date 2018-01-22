На Кубани проводник поезда получил десять лет колонии за сбыт наркотиков

Источник: РИА Новости

Суд установил, что 48-летний житель Владикавказа, работая проводником пассажирского поезда № 121/122 «Санкт-Петербург — Владикавказ», неоднократно безвозмездно и за деньги сбывал пассажирам наркотическое средство — гашиш.

В мае 2017 года он был задержан сотрудниками транспортной полиции, когда продал пассажиру 9,215 грамма гашиша за 10 тысяч рублей. В ходе осмотра места происшествия в купе проводника правоохранители нашли еще 4,41 грамма гашиша.