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17:42 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани проводник поезда получил десять лет колонии за сбыт наркотиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв — РИА Новости. Кропоткинский городской суд Краснодарского края приговорил проводника пассажирского поезда к 10 годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков пассажирам, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Источник: РИА Новости

Суд установил, что 48-летний житель Владикавказа, работая проводником пассажирского поезда № 121/122 «Санкт-Петербург — Владикавказ», неоднократно безвозмездно и за деньги сбывал пассажирам наркотическое средство — гашиш.

В мае 2017 года он был задержан сотрудниками транспортной полиции, когда продал пассажиру 9,215 грамма гашиша за 10 тысяч рублей. В ходе осмотра места происшествия в купе проводника правоохранители нашли еще 4,41 грамма гашиша.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Кавказской транспортной прокуратуры, признал подсудимого виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.

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