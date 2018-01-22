Петербуржец погиб в пожаре на Васильевском острове
Возгорание в трехкомнатной квартире произошло днем 22 января.
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Возгорание в трехкомнатной квартире произошло днем 22 января.
Сильный пожар произошел около 14:40 в доме № 23 по 14-й линии Васильевского острова, сообщает «Gazeta.SPb».
Там загорелась трехкомнатная квартира, пожарные справились с огнем буквально за несколько минут.
От трагедии это не уберегло, позже на сгоревшей территории обнаружили тело погибшего мужчины.
Личность петербуржца устанавливают сотрудники полиции.