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19:29 (мск), источник: Kazinform

Двое парней ограбили пожалевшую их женщину почти на полмиллиона тенге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Полиция Алматы разыскивает двух парней, которые ограбили 47-летнюю женщину, угрожая ножом, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Ориентировка опубликована в паблике kris_p_almaty.

Как выяснилось, женщина решила подвезти молодого человека, который, по ее словам, мерз на улице в районе одного из рынков Алматы. Позже в машину подсел еще один молодой человек.

Уже возле дома № 20 по улице Карагандинская, угрожая ножом, парни отобрали у женщины 420 тыс тенге и смартфон марки «Huawei».

В настоящий момент создана опергруппа и заведено уголовное дело по ст. 192 «Разбойное нападение» УК РК.

Также сообщается, что подозреваемые попали в объектив камер видеонаблюдения в районе происшествия.

Разыскиваемые приблизительно в возрасте 25−30 лет. Один из них худощавого телосложения, рост 160−165 см, второй среднего телосложения, рост 170−175 см. Всех, кто стал свидетелем или же узнал парней по описанию, полиция просит обратиться в УВД Ауэзовского района.

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