Двое парней ограбили пожалевшую их женщину почти на полмиллиона тенге в Алматы

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Как выяснилось, женщина решила подвезти молодого человека, который, по ее словам, мерз на улице в районе одного из рынков Алматы. Позже в машину подсел еще один молодой человек.

Уже возле дома № 20 по улице Карагандинская, угрожая ножом, парни отобрали у женщины 420 тыс тенге и смартфон марки «Huawei».

В настоящий момент создана опергруппа и заведено уголовное дело по ст. 192 «Разбойное нападение» УК РК.

Также сообщается, что подозреваемые попали в объектив камер видеонаблюдения в районе происшествия.

Разыскиваемые приблизительно в возрасте 25−30 лет. Один из них худощавого телосложения, рост 160−165 см, второй среднего телосложения, рост 170−175 см. Всех, кто стал свидетелем или же узнал парней по описанию, полиция просит обратиться в УВД Ауэзовского района.