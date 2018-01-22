Главу штаба Навального в Ростове арестовали на восемь суток

Девушка получила такое наказание за нарушение правил проведения митинга. За такое же нарушение суд арестовал на десять суток активист штаба Вадима Кобзева. Стороннику Навального Тимофею Мартыненко назначили штраф 250 тыс. рублей, волонтеру Леониду Санкину — 75 тыс. рублей.

Активисты подчеркнули, что согласованная акция протеста 28 января состоится, несмотря на аресты сотрудников штаба, сообщается в группе команды Навального «ВКонтакте».

Как сообщали Юга.ру, 27 декабря Алексей Навальный объявил о проведении 28 января общероссийской акции протеста избирателей. Вечером 28 декабря сотрудники полиции Ростова пришли в предвыборный штаб Навального и составили протоколы на его сотрудников за несанкционированное собрание в поддержку выдвижения оппозиционера.

В аэропорту Ростова 16 января задержали представителей «Открытой России» Александра Соловьева и Полину Немировскую, которые прибыли в город, чтобы провести правозащитный семинар о том, как себя вести с полицией во время уличных массовых мероприятий.