Дело об обмане дольщиков на 3,5 млн рублей завели в Ростове-на-Дону
В преступлении подозреваются два бизнесмена.
В преступлении подозреваются два бизнесмена.
Уголовное дело по факту мошенничества со средствами дольщиков на сумму 3,5 млн рублей возбуждено в
Как сообщает
Сотрудники прокуратуры донской столицы установили, что подозреваемые заключили договоры с рядом участников долевого строительства и получили 3,5 млн рублей в качестве предоплаты за квартиры в доме, который якобы намеревались возвести на улице 2-й Володарского.
Вместе с тем разрешения на строительство у бизнесменов не было. Дом не построен до сих пор. При этом полученные от дольщиков средства подозреваемые не вернули.