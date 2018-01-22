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18:30 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело об обмане дольщиков на 3,5 млн рублей завели в Ростове-на-Дону

В преступлении подозреваются два бизнесмена.

Уголовное дело по факту мошенничества со средствами дольщиков на сумму 3,5 млн рублей возбуждено в Ростове-на-Дону.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) завели на двух бизнесменов.

Сотрудники прокуратуры донской столицы установили, что подозреваемые заключили договоры с рядом участников долевого строительства и получили 3,5 млн рублей в качестве предоплаты за квартиры в доме, который якобы намеревались возвести на улице 2-й Володарского.

Вместе с тем разрешения на строительство у бизнесменов не было. Дом не построен до сих пор. При этом полученные от дольщиков средства подозреваемые не вернули.

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