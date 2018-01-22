Дело об обмане дольщиков на 3,5 млн рублей завели в Ростове-на-Дону

Уголовное дело по факту мошенничества со средствами дольщиков на сумму 3,5 млн рублей возбуждено в Ростове-на-Дону.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) завели на двух бизнесменов.

Сотрудники прокуратуры донской столицы установили, что подозреваемые заключили договоры с рядом участников долевого строительства и получили 3,5 млн рублей в качестве предоплаты за квартиры в доме, который якобы намеревались возвести на улице 2-й Володарского.