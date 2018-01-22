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17:35 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Под Волгоградом задержан поджигатель 68 тонн сена

Сумма ущерба составила около 136 тысяч.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в Новониколаевском районе полицейские задержали подозреваемого в совершении поджога сена. 17 января 2018 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании, принадлежащих шестерым местным жителям стогов сена, находящихся на территории их домовладений. Всего огнем было уничтожено свыше 68 тонн заготовок, общая сумма ущерба составила около 136 тысяч рублей. По результатам осмотра места происшествия и заключения специалистов — причиной пожаров стал умышленный поджог. По факту уничтожения чужого имущества было возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый в совершении данного преступления был задержан. Им оказался 25-летний местный житель, проживающей на одной улице с потерпевшими.

В содеянном мужчина сознался, пояснив, что работает совместно с заявителями на одном сельскохозяйственном предприятии. По его словам, в течении длительного времени односельчане относились к нему недостаточным уважением, подшучивая над его холостым положением, отпуская в его адрес оскорбительные реплики, унижающие его достоинство. В тот день после окончания трудового дня, не выдержав очередной дозы насмешек, он решил им отомстить. С этой целью ночью он пробрался во двор одного из соседей, слил из бензобака его машины бензин в бутылку и, обходя дворы наносивших ему обиды, поджег стога сена соседей.

Поджигателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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