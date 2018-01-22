Два троллейбуса и автобус столкнулись на Московском проспекте в Воронеже

Авария произошла около трех часов дня. Как видно на фото, опубликованном очевидцем, крупногабаритный автобус «затесался» между двумя троллейбусам. Кроме того, сообщается о маршрутке, которая также пострадала в ДТП. Воронежцы высмеяли необычную аварию, многим интересно, как из зажатого автобуса выбрались люди.