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18:17 (мск), источник: 36on.ru

Два троллейбуса и автобус столкнулись на Московском проспекте в Воронеже

Воронежцы обсуждают в соцсетях необычное ДТП, которое случилось сегодня днем, 22 января. Возле остановки «Рабочий проспект» столкнулись автобус № 27 и два троллейбуса.

Авария произошла около трех часов дня. Как видно на фото, опубликованном очевидцем, крупногабаритный автобус «затесался» между двумя троллейбусам. Кроме того, сообщается о маршрутке, которая также пострадала в ДТП. Воронежцы высмеяли необычную аварию, многим интересно, как из зажатого автобуса выбрались люди.

К слову, из-за произошедшей аварии на Московском проспекте образовалась серьезная пробка. По состоянию на 17 часов сервис «Яндекс. Пробки» показал, что скорость движения автомобилей на данной улице составляет 7 км/ч.

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