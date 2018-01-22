Два троллейбуса и автобус столкнулись на Московском проспекте в Воронеже
Воронежцы обсуждают в соцсетях необычное ДТП, которое случилось сегодня днем, 22 января. Возле остановки «Рабочий проспект» столкнулись автобус № 27 и два троллейбуса.
Воронежцы обсуждают в соцсетях необычное ДТП, которое случилось сегодня днем, 22 января. Возле остановки «Рабочий проспект» столкнулись автобус № 27 и два троллейбуса.
Авария произошла около трех часов дня. Как видно на фото, опубликованном очевидцем, крупногабаритный автобус «затесался» между двумя троллейбусам. Кроме того, сообщается о маршрутке, которая также пострадала в ДТП. Воронежцы высмеяли необычную аварию, многим интересно, как из зажатого автобуса выбрались люди.
К слову,