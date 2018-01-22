Сбивший насмерть школьницу на переходе воронежец 62 раза нарушил ПДД

Водитель иномарки Mitsubishi Pajero ответит в суде за гибель 18-летней девушки в ДТП. О завершении расследования громкого дела сообщили в прокуратуре Воронежской области в понедельник, 22 января. Смертельное ДТП случилось на Бульваре Победы в апреле 2017 года, его жертвой стала школьница. Виновник аварии, 28-летний парень, нарушил правила дорожного движения 62 раза только за 2016 год, рассказали в ведомстве.

ДТП случилось вечером 11 апреля 2017 года на перекрёстке улиц Жукова и Бульвара Победы. По версии следствия, 28-летний автомобилист сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Школьница от травм скончалась на месте происшествия. За две недели до этого девушке исполнилось 18 лет. Она готовилась к выпускным экзаменам.

Как выяснилось во время следствия, за год до смертельного ДТП владельца Mitsubishi Pajero 62 раза привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В основном, речь шла о существенных превышениях скорости.