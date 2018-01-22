Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
Занятия в бурятской школе возобновились под охраной военной полиции
Из СИЗО с намеками: муж перешел к угрозам девушке "без рук"
Внучка Елизаветы II выходит замуж
Бицепс Афродиты: как выглядит самая накачанная девушка планетыКогда-то она весила 39 килограммов. Сейчас ее называют «Железной русской», «Миссис Сталь», «подругой Халка»
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
У Китая и России есть козырь, который пошатнет положение США
В Западной Украине массово меняют имена на русские
Анна Курникова станцевала на яхте под песню Энрике Иглесиаса
Елизавета Боярская обнажилась для новой фотосессии
Получивший ранение в висок российский стрелок скончался
СМИ: эксперт о предпосылках начала войны НАТО с РФ
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
10Штормовой ветер вызвал хаос в Германии и Нидерландах
12Православные верующие отпраздновали Крещение
18:25 (мск), источник: БЕЛТА

Вынесен приговор пилоту самолета-амфибии, который упал в Браславском районе

22 января, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Вынесен приговор пилоту самолета-амфибии, который упал в Браславском районе в 2016 году, сообщила БЕЛТА официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Читайте также
Завершено расследование дела о падении гидроплана под Браславом

Приговором суда Глубокского района обвиняемый признан виновным в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта лицом, обязанным соблюдать эти правила в силу выполняемой работы, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение менее тяжкого телесного повреждения и ущерба в особо крупном размере.

На основании ч.2 ст. 314 УК Беларуси назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев.

К тому же обвиняемый на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением воздушными транспортными средствами.

Трехместный гидросамолет-амфибия, зарегистрированный в Республиканском общественном объединении любителей авиации, владельцев воздушных судов и пилотов, потерпел крушение вблизи деревни Будилы Браславского района летом 2016 года.

В результате крушения один из пассажиров, 56-летний минчанин, погиб. Пилот и второй пассажир (жительница Лиды) с телесными повреждениями были госпитализированы в Браславскую ЦРБ.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Вера Брежнева устроила заводные танцы на американской парковке
Голливудские продюсеры назвали лучший фильм года
Кандидат в президенты России отказался от участия в выборах
Путин изменил форму ответа военных на благодарность командира
Матвиенко встретилась с обвиняемым сенатором Керимовым
СМИ: Россиянин Виктор Ан не допущен до Олимпиады-2018
В России предложили узаконить сожительство: для чего это нужно?
Родриго Дутерте разрешил военным пристрелить его
Синоптики сделали долгосрочный прогноз погоды на февраль
Спорт
Аномалия МОК: русского корейца не пускают в Пхенчхан С большой долей вероятности, легендарный шорт-трекист не поедет в родную Корею, хотя переговорный процесс еще продолжается
Авто
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado Специально для рынка Великобритании японская марка выпустила упрощенную модификацию под названием Utility
Hi-Tech
«Умный магазин» Amazon откроется для посетителей Будущее наступило. Открылся первый в мире магазин без продавцов и очередей
Кино
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети» Продюсер Юрий Аксюта объявил состав жюри и ведущих пятого сезона музыкального проекта
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
Белье, с которым ты не окажешься в неловкой ситуации никогда Если бы нужно было выбрать всего один вид белья,то мы бы не раздумывая отдали свой голос за бесшовный комплект телесного оттенка
Дети
10 вещей, о которых мечтали девочки в 90-е Вряд ли вы сможете объяснить современным детям, почему девочки, выросшие в 90-е, так хотели заполучить эти предметы
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь