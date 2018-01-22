Вынесен приговор пилоту самолета-амфибии, который упал в Браславском районе
22 января, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Вынесен приговор пилоту
22 января, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Вынесен приговор пилоту
Приговором суда Глубокского района обвиняемый признан виновным в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта лицом, обязанным соблюдать эти правила в силу выполняемой работы, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение менее тяжкого телесного повреждения и ущерба в особо крупном размере.
На основании ч.2 ст. 314 УК Беларуси назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев.
К тому же обвиняемый на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением воздушными транспортными средствами.
Трехместный
В результате крушения один из пассажиров, 56-летний минчанин, погиб. Пилот и второй пассажир (жительница Лиды) с телесными повреждениями были госпитализированы в Браславскую ЦРБ.