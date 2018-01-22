Вынесен приговор пилоту самолета-амфибии, который упал в Браславском районе

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Приговором суда Глубокского района обвиняемый признан виновным в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта лицом, обязанным соблюдать эти правила в силу выполняемой работы, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение менее тяжкого телесного повреждения и ущерба в особо крупном размере.

На основании ч.2 ст. 314 УК Беларуси назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев.

К тому же обвиняемый на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением воздушными транспортными средствами.

Трехместный гидросамолет-амфибия, зарегистрированный в Республиканском общественном объединении любителей авиации, владельцев воздушных судов и пилотов, потерпел крушение вблизи деревни Будилы Браславского района летом 2016 года.