В Речице неизвестный поджег два автомобиля и дом

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел 21 января с 3.00 до 4.00. Неизвестный поджег автомобиль Fiat Marea на ул. Гастелло в Речице, на ул. Урицкого — Renault Megane, а также нежилой дом на ул. Заслонова.

После ликвидации возгораний следственно-оперативными группами был проведен осмотр мест происшествий, изъят ряд предметов для экспертиз.

По предварительным выводам экспертов, все объекты загорелись от занесения постороннего источника зажигания.

Речицким РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 218 (умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) УК Беларуси.