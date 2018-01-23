За ночь в Екатеринбурге сгорели две машины

В 01:48 поступил сигнал о возгорании на улице Циолковского. Там вспыхнул ВАЗ-2114. Площадь пожара составила 2 кв. м, огонь повредил моторный отсек и салон. Машину полностью потушили в 02:35.

В 03:54 пожарные получили сообщение о том, что горит автомобиль на улице Колокольной. Там огонь повредил моторный отсек и салон УАЗ Patriot. Его потушили за две минуты, площадь пожара составила 3 кв. м.