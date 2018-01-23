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07:46 (мск), источник: УралПолит.ру

На Урале два пешехода после ДТП попали в больницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января, УралПолит.Ru. Два ДТП с участием пешеходов произошли в Свердловской области. Обе аварии случились накануне.

Первый дорожный инцидент произошел в понедельник утром в Нижних Сергах. На перекрестке улиц Ленина — Титова 40-летний водитель Chevrolet Lacetti поворачивал направо и не уступил дорогу 66-летней женщине. В результате наезда пешеход получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом ноги и ушиб плеча и была госпитализирована в больницу.

Как сообщает отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области, накануне вечером в поселке Бобровский Сысертского района напротив дома № 2 переулка Дружбы 56-летняя автоледи на Kia Picanto сбила юношу на нерегулируемом пешеходном переходе. Молодой человек получил перелом лодыжки и был госпитализирован в Арамильскую городскую больницу.

УралПолит.Ru напоминает: два человека погибли в ДТП на трассе Шадринск — Ялуторовск 21 января. Авария произошла на 130-м километре автодороги. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются. Водитель автомобиля «Хендай Гетц» зацепила обочину дороги, машину развернуло и выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Ниссан Кашкай». В результате столкновения погибли водитель автомобиля «Хендай» и ее пассажир. Водитель автомобиля «Ниссан» обратился в больницу с травмой живота и резаной раной предплечья.

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