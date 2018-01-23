На Урале два пешехода после ДТП попали в больницы

Первый дорожный инцидент произошел в понедельник утром в Нижних Сергах. На перекрестке улиц Ленина — Титова 40-летний водитель Chevrolet Lacetti поворачивал направо и не уступил дорогу 66-летней женщине. В результате наезда пешеход получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом ноги и ушиб плеча и была госпитализирована в больницу.

Как сообщает отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области, накануне вечером в поселке Бобровский Сысертского района напротив дома № 2 переулка Дружбы 56-летняя автоледи на Kia Picanto сбила юношу на нерегулируемом пешеходном переходе. Молодой человек получил перелом лодыжки и был госпитализирован в Арамильскую городскую больницу.