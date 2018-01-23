В Омске из-за порыва трубы затопило жилые дворы и машины вмерзли в лед

Неприятностями обернулось утро вторника для владельцев машин, которые припарковали их во дворах по улице Волгоградская . Там прорвало трубу с холодной водой. В считанные минуты весь микрорайон затопило. И это в 35-градусный мороз. Уже через час вода превратилась в лед, а машины вмерзли в него намертво. Единицы успели отогнать свои затопленные иномарки, чтобы не попасть в ледяной плен.

Тем же, кто в окно не смотрел, весь вечер и все утро пришлось отдалбливать лед вокруг авто. В социальных сетях появилось фото последствий коммунальной аварии. На нем видно, что некоторые машины вмерзли по самые колеса. Пользователи соцсетей сочувствуют автомобилистам. Но нашлись и те омичи, кто позлорадствовал в этой ситуации. Они заявили, что водители, паркующие свои иномарки в жилых дворах, понесли заслуженное наказание.