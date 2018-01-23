Пьяный южноуралец устроил тройное ДТП на трассе
Во время обгона.
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Во время обгона.
Вечером 22 января 2018 года в Озерске на восьмом километре шоссе Татышское произошло тройное ДТП.
Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД виновником аварии стал 33-летний водитель Toyota Carina. Он пошел на обгон, не выдержал боковой интервал и столкнулся по касательной с обгоняемым авто. Затем он врезался во встречный «Иж».
Следует отметить, что водитель Toyota был пьян. Его госпитализировали.