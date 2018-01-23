Пьяный южноуралец устроил тройное ДТП на трассе

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД виновником аварии стал 33-летний водитель Toyota Carina. Он пошел на обгон, не выдержал боковой интервал и столкнулся по касательной с обгоняемым авто. Затем он врезался во встречный «Иж».