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08:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пьяный южноуралец устроил тройное ДТП на трассе

Во время обгона.

Вечером 22 января 2018 года в Озерске на восьмом километре шоссе Татышское произошло тройное ДТП.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД виновником аварии стал 33-летний водитель Toyota Carina. Он пошел на обгон, не выдержал боковой интервал и столкнулся по касательной с обгоняемым авто. Затем он врезался во встречный «Иж».

Следует отметить, что водитель Toyota был пьян. Его госпитализировали.

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