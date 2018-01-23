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08:01 (мск), источник: Om1.ru

За минувшие сутки в Омске горело шесть машин

Один автомобиль сгорел полностью, остальные пять можно восстановить.

Вчера, 22 января машины в Омске начали гореть с раннего утра. Первое сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 5:07. Пожарные выехали на вызов тушить «Дэу Нэксию», которая стояла во дворе одного из домов.

Спустя 20 минут примерно в 5:30 поступило сообщение о пожаре на Черлакском тракте. Там полыхал «Ниссан Альмера». Третье сообщение о пожаре также появилось утром. В 8:14 возле здания правительства Омской области загорелся автомобиль марки «Киа». Тушили машину до 9:30.

По информации портала «Вечерний Омск», машины горели не только в городе, но и в области. Так, в Азовском и Шербакульском районе за 22 января загорелось три отечественных автомобиля: ВАЗ-2102, ВАЗ-2106 и ВАЗ-2114. Отметим, что шестерка сгорела полностью и восстановлению не подлежит.

По предварительным данным, пожар практически во всех автомобилях начался из-за неисправности систем и узлов электрооборудования.

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