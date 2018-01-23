При попытке согреться в мороз в Красноярском крае сгорели три человека

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек на пожаре в Большеулуйском районе Красноярского края.

По данным ГУ МЧС региона, огонь вспыхнул в 15:34 часов 22 января в частном доме села Большой Улуй. Пожар потушили спустя 24 минуты, затем в доме обнаружили тела двух мужчин 62 и 58 лет, а также 61-летней женщины.

«Вероятной причиной пожара может быть перекал отопительной печи, либо неосторожное обращение с огнем. Для установления причины назначена пожарно-техническая экспертиза, а также судебно-медицинская экспертиза тел погибших. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в ГСУ СК по краю.