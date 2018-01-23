При попытке согреться в мороз в Красноярском крае сгорели три человека
ЧП произошло 22 января в частном доме села Большой Улуй.
ЧП произошло 22 января в частном доме села Большой Улуй.
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек на пожаре в Большеулуйском районе Красноярского края.
По данным ГУ МЧС региона, огонь вспыхнул в 15:34 часов 22 января в частном доме села Большой Улуй. Пожар потушили спустя 24 минуты, затем в доме обнаружили тела двух мужчин 62 и 58 лет, а также 61-летней женщины.
«Вероятной причиной пожара может быть перекал отопительной печи, либо неосторожное обращение с огнем. Для установления причины назначена
Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) продолжается.