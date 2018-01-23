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08:04 (мск), источник: Newslab.ru

При попытке согреться в мороз в Красноярском крае сгорели три человека

ЧП произошло 22 января в частном доме села Большой Улуй.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек на пожаре в Большеулуйском районе Красноярского края.

По данным ГУ МЧС региона, огонь вспыхнул в 15:34 часов 22 января в частном доме села Большой Улуй. Пожар потушили спустя 24 минуты, затем в доме обнаружили тела двух мужчин 62 и 58 лет, а также 61-летней женщины.

«Вероятной причиной пожара может быть перекал отопительной печи, либо неосторожное обращение с огнем. Для установления причины назначена пожарно-техническая экспертиза, а также судебно-медицинская экспертиза тел погибших. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в ГСУ СК по краю.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) продолжается.

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