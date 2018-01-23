Спасатели возобновили работу по извлечению большегрузов, провалившихся под лед Лены в Киренском районе

В Киренском районе возобновлены
— Ежедневно гидрометеоцентр предоставляет прогноз погоды в районе поселка Кривая Лука Киренского района, и уже после этого планируются дальнейшие действия по спасательной операции. На сегодняшний день спасатели расширили майну, установили подъемный механизм, с помощью которого большегрузы поднимут и переместят на берег. Все эти работы требуют много времени, поэтому в день удаётся пройти расстояние не более 2−3 метров, — сообщили в
Кроме того, спасатели продолжают мониторинг акватории реки Лены на предмет появления следов нефтепродуктов. Ну, а собственник грузовиков вывозит и утилизирует загрязненный нефтепродуктами лед.