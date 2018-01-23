Спасатели возобновили работу по извлечению большегрузов, провалившихся под лед Лены в Киренском районе

В Киренском районе возобновлены аварийно-спасательные работы по извлечению большегрузов, 15 января провалившихся под лед Лены. Напомним, что операция по поднятию тяжелых грузовиков прерывалась на несколько дней из-за аномально холодной погоды. Сейчас работы проходят в послеобеденное время.

— Ежедневно гидрометеоцентр предоставляет прогноз погоды в районе поселка Кривая Лука Киренского района, и уже после этого планируются дальнейшие действия по спасательной операции. На сегодняшний день спасатели расширили майну, установили подъемный механизм, с помощью которого большегрузы поднимут и переместят на берег. Все эти работы требуют много времени, поэтому в день удаётся пройти расстояние не более 2−3 метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.