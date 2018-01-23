Авария на тепловых сетях Ново-Иркутской ТЭЦ ликвидирована

Сейчас идёт включение трубопровода, режим тепловых сетей, соответствующий температуре наружного воздуха, планируется восстановить к 14.00, сообщает ПАО «Иркутскэнерго». К этому времени их трёх пострадавших рабочих двое скончались в больнице.
Напомним, 22 января в 14.15 на ответвлении распределительной теплотрассы, проходящей вблизи
Во время ремонтных работ трое сотрудников районных тепловых сетей получили ожоги, двое пострадавших скончались в больнице. Компания выражает соболезнования семьям погибших сотрудников, им будут выплачены компенсации, предусмотренные коллективным договором ПАО «Иркутскэнерго» и Фондом социального страхования РФ.