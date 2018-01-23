Авария на тепловых сетях Ново-Иркутской ТЭЦ ликвидирована

Источник: РИА "Новости"

Сейчас идёт включение трубопровода, режим тепловых сетей, соответствующий температуре наружного воздуха, планируется восстановить к 14.00, сообщает ПАО «Иркутскэнерго». К этому времени их трёх пострадавших рабочих двое скончались в больнице.

Напомним, 22 января в 14.15 на ответвлении распределительной теплотрассы, проходящей вблизи Ново-Иркутской ТЭЦ, произошло повреждение. Потребители от схемы теплоснабжения не отключались, были снижены параметры теплосети в Правобережном округе Иркутска и посёлке Маркова Иркутского района. Специально созданная комиссия ПАО «Иркутскэнерго» выясняет обстоятельства случившегося.