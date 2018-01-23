Внедорожник сбил девушку в центре Новосибирска
ДТП произошло днем 22 января на перекрестке Красного проспекта и улицы Романова, об этом рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
ДТП произошло днем 22 января на перекрестке Красного проспекта и улицы Романова, об этом рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Внедорожник сбил девушку в центре Новосибирска, сообщили очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Столкновение случилось на пересечении Красного проспекта и улицы Романова днем 22 января. По предварительной информации, пострадавшая переходила проезжую часть в зоне пешеходного перехода. Водитель остановился и вышел из машины. Девушка лежала на дороге. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.