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08:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Внедорожник сбил девушку в центре Новосибирска

ДТП произошло днем 22 января на перекрестке Красного проспекта и улицы Романова, об этом рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Источник: Вести - Новосибирск

Внедорожник сбил девушку в центре Новосибирска, сообщили очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Столкновение случилось на пересечении Красного проспекта и улицы Романова днем 22 января. По предварительной информации, пострадавшая переходила проезжую часть в зоне пешеходного перехода. Водитель остановился и вышел из машины. Девушка лежала на дороге. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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