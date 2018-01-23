Отец приемных детей, погибших на пожаре под Омском, рассказал о случившемся

Трагедия случилась в минувший понедельник, 22 января, в Седельниково. Среди дня в двухэтажном частном доме на улице Избышева раздался взрыв. В загоревшемся здании погибли пятеро приемных детей.

Их отец Василий Зуев* рассказал «Комсомолке», что случилось в страшные минуты.

— Основная версия — взорвался баллон, — еле сдерживает дрожь в голосе 55-летний мужчина. — Я заправил его на частной заправке, здесь в Седельниково. Принес домой и положил немного отогреться, чтобы потом использовать в хозяйстве. Ничто не предвещало беды. Часа через полтора все и случилось. Произошел взрыв. Выбило стены, меня вышвырнуло на веранду.

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Супруга Василия Павловича в это время была в бане. Со страшными ожогами ей удалось выползти на улицу, оттуда ее на «скорой» увезли в больницу. За жизнь приемной матери сейчас борются врачи (подробнее см. «А в это время»).

— Могли ли спастись дети?

— Нет, — выдохнув, признается Зуев. — Они все были на втором этаже. Сразу повалил черный густой дым. Могли спастись только если… Нет, не могли.

В Омской области сегодня, 23 января, объявили траур. Из-за страшной трагедии врио губернатора Александр Бурков отменил пресс-конференцию, которую планировали на этот день.

Родная дочь семьи Зуевых Дарья не была в момент трагедии дома, приемная Полина училась в Тарском колледже, а мальчик Леша находится в коррекционной школе. Эти обстоятельства всех их и спасли.

Сейчас дети остаются с отцом. Они перебрались на время к брату Василия Петровича.

— Решается вопрос о выделении жилья, — неуверенно говорит сельчанин. — Но пока моя жена в больнице, ничего решать не будем. Дети останутся со мной — это точно!

ВАЖНО ЗНАТЬ.

Какая требуется помощь?

Даше нужна одежда 50-го размера и обувь 40−41 размера. Полине — одежда 46-го размера, обувь 36−37-го.

Передать вещи можно в комитет по образованию Седельниковского района.

Адрес: пос. Седельниково, ул. Избышева, 23.

Тел.: 8 (38164)2‑14−38.

Время работы: в будние дни с 8.30 до 17.00.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

За жизнь приемной матери борются врачи.

В областном минздраве «Комсомолке» сообщили, что состояние Валентины Зуевой тяжелое. У нее ожоги — более 40% от площади тела.

— Сегодня будет решаться вопрос о транспортировке пострадавшей в омский ожоговый центр. Должны вылететь в Седельниково наши специалисты. Если они решат, что состояние позволяет, ее доставят сюда, — прокомментировала пресс-секретарь ведомства Светлана Оспенникова.