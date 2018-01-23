Отец приемных детей, погибших на пожаре под Омском, рассказал о случившемся
Оставшаяся без жилья и одежды семья просит о помощи.
Оставшаяся без жилья и одежды семья просит о помощи.
Трагедия случилась в минувший понедельник, 22 января, в Седельниково. Среди дня в двухэтажном частном доме на улице Избышева раздался взрыв. В загоревшемся здании погибли пятеро приемных детей.
Их отец Василий Зуев* рассказал «Комсомолке», что случилось в страшные минуты.
— Основная версия — взорвался баллон, — еле сдерживает дрожь в голосе 55-летний мужчина. — Я заправил его на частной заправке, здесь в Седельниково. Принес домой и положил немного отогреться, чтобы потом использовать в хозяйстве. Ничто не предвещало беды. Часа через полтора все и случилось. Произошел взрыв. Выбило стены, меня вышвырнуло на веранду.
Супруга Василия Павловича в это время была в бане. Со страшными ожогами ей удалось выползти на улицу, оттуда ее на «скорой» увезли в больницу. За жизнь приемной матери сейчас борются врачи (подробнее см. «А в это время»).
— Могли ли спастись дети?
— Нет, — выдохнув, признается Зуев. — Они все были на втором этаже. Сразу повалил черный густой дым. Могли спастись только если… Нет, не могли.
В Омской области сегодня, 23 января, объявили траур.
Родная дочь семьи Зуевых Дарья не была в момент трагедии дома, приемная Полина училась в Тарском колледже, а мальчик Леша находится в коррекционной школе. Эти обстоятельства всех их и спасли.
Сейчас дети остаются с отцом. Они перебрались на время к брату Василия Петровича.
— Решается вопрос о выделении жилья, — неуверенно говорит сельчанин. — Но пока моя жена в больнице, ничего решать не будем. Дети останутся со мной — это точно!
ВАЖНО ЗНАТЬ.
Какая требуется помощь?
Даше нужна одежда 50-го размера и обувь 40−41 размера. Полине — одежда 46-го размера, обувь 36−37-го.
Передать вещи можно в комитет по образованию Седельниковского района.
Адрес: пос. Седельниково, ул. Избышева, 23.
Тел.: 8 (38164)2‑14−38.
Время работы: в будние дни с 8.30 до 17.00.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
За жизнь приемной матери борются врачи.
В областном минздраве «Комсомолке» сообщили, что состояние Валентины Зуевой тяжелое. У нее ожоги — более 40% от площади тела.
— Сегодня будет решаться вопрос о транспортировке пострадавшей в омский ожоговый центр. Должны вылететь в Седельниково наши специалисты. Если они решат, что состояние позволяет, ее доставят сюда, — прокомментировала
* Фамилия семьи изменена.