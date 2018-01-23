Полицейские устроили погоню с выстрелами за угонщиками в Костанайской области
Полицейские Костаная применили табельное оружие для задержания автоугонщиков, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Полицейские Костаная применили табельное оружие для задержания автоугонщиков, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
«В ночь на 21 января сотрудники батальона
Подробности произошедшего рассказали полицейские автопатруля «Байкал-2» инспектор СОБР ДВД старший лейтенант полиции Мақсат Бәкіржан и сотрудник
«Около 5 часов утра мы получили сообщение о том, что нашими коллегами в районе дизельного завода замечена автомашина марки “BMW”, которая двигалась с большой скоростью и не реагировала на указания полицейских об остановке», ― сообщил М. Бәкіржан.
«Байкал-2» направился в район
«Подозреваемые продолжали игнорировать законные требования, тогда младший сержант полиции Елесканов согласно статьи “О правоохранительной службе” (предупреждения граждан о намерении применить оружия, подачи сигнала тревоги или вызова помощи) произвел один выстрел вверх из табельного оружия. После чего подозреваемые были задержаны полицией», ― говорится в сообщении.
Применив приемы самбо, полицейские задержали злоумышленников. В ходе дальнейших разбирательств установлено, что задержанные являются местными жителями в возрасте 18 лет. В период с 20 по 21 января они совершили угон автомашины «BMW» с территории СТО по улице Авиационная. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 200 части 2 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем». Задержанные дали признательные показания.