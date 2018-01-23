Полицейские устроили погоню с выстрелами за угонщиками в Костанайской области

Источник: Newtimes.kz

«В ночь на 21 января сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции УВД города Костаная совместно с СОБР ДВД Костанайской области, находясь на дежурстве, задержали подозреваемых в угоне автомашины “BMW”. Для этого одному из полицейских пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух», ― говорится в сообщении.

Подробности произошедшего рассказали полицейские автопатруля «Байкал-2» инспектор СОБР ДВД старший лейтенант полиции Мақсат Бәкіржан и сотрудник дорожно-патрульной полиции УВД города Костаная младший сержант полиции Берик Елесканов.

«Около 5 часов утра мы получили сообщение о том, что нашими коллегами в районе дизельного завода замечена автомашина марки “BMW”, которая двигалась с большой скоростью и не реагировала на указания полицейских об остановке», ― сообщил М. Бәкіржан.

«Байкал-2» направился в район Северо-Западной части областного центра в качестве подкрепления. Стражи порядка на двух автопатрулях продолжили преследование «BMW» без государственных номеров. Погоня продолжилась в районе Костанай-2, где на пересечении улиц Жуковского-Белинского автомашину «BMW» занесло, и она совершила опрокидывание в кювет. Подозреваемые сумели выбраться из автомашины и стали убегать в разные стороны. Полицейские стали преследовать их уже по заснеженной степи.

«Подозреваемые продолжали игнорировать законные требования, тогда младший сержант полиции Елесканов согласно статьи “О правоохранительной службе” (предупреждения граждан о намерении применить оружия, подачи сигнала тревоги или вызова помощи) произвел один выстрел вверх из табельного оружия. После чего подозреваемые были задержаны полицией», ― говорится в сообщении.