В Башкирии на трассе М5 столкнулись грузовик и 5 машин

По предварительной информации, водитель большегруза «Шакман» врезался в отбойник, после удара из кузова грузовика упали бетонные блоки. Они рухнули на проезжую часть и повредили другие автомобили. Кроме того, грузовик занесло на другую полосу, где он снова влетел в отбойники, столкнувшись еще с несколькими автомобилями.