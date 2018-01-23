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08:22 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии на трассе М5 столкнулись грузовик и 5 машин

В Башкирии на 1475 км трассы М5 произошла авария с участием грузовика и пяти машин. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

По предварительной информации, водитель большегруза «Шакман» врезался в отбойник, после удара из кузова грузовика упали бетонные блоки. Они рухнули на проезжую часть и повредили другие автомобили. Кроме того, грузовик занесло на другую полосу, где он снова влетел в отбойники, столкнувшись еще с несколькими автомобилями.

Добавим, что в аварии никто не пострадал.

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