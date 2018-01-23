В Башкирии на трассе М5 столкнулись грузовик и 5 машин
В Башкирии на 1475 км трассы М5 произошла авария с участием грузовика и пяти машин. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.
В Башкирии на 1475 км трассы М5 произошла авария с участием грузовика и пяти машин. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.
По предварительной информации, водитель большегруза «Шакман» врезался в отбойник, после удара из кузова грузовика упали бетонные блоки. Они рухнули на проезжую часть и повредили другие автомобили. Кроме того, грузовик занесло на другую полосу, где он снова влетел в отбойники, столкнувшись еще с несколькими автомобилями.
Добавим, что в аварии никто не пострадал.