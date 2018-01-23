Двое мужчин скончались от холода в Фэлештском и Ново-Аненском районах
Жертвы мороза и гололеда. В Фэлештском и
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Жертвы мороза и гололеда. В Фэлештском и
В Хынчештском и Окницком районах двоих мужчин госпитализировали с обморожением ног.
В состоянии гипотермии доставили в больницу 15-летнюю девочку, которую ночью обнаружили на улице прохожие.
В столичных больницах заметно выросло число обращений с травмами, полученными во время падений на скользких тротуарах.