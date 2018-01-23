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08:44 (мск), источник: Publika.md

Двое мужчин скончались от холода в Фэлештском и Ново-Аненском районах

Жертвы мороза и гололеда. В Фэлештском и Ново-Аненском районах обнаружили двоих мужчин, замерзавших на улице. Они скончались по дороге в больницу.

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Источник: Publika.md

В Хынчештском и Окницком районах двоих мужчин госпитализировали с обморожением ног.

В состоянии гипотермии доставили в больницу 15-летнюю девочку, которую ночью обнаружили на улице прохожие.

В столичных больницах заметно выросло число обращений с травмами, полученными во время падений на скользких тротуарах.

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