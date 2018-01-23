В Щелково полицейские изъяли 15 тонн контрафактного алкоголя

«Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России “Щелковское” в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен цех по незаконному изготовлению и хранению алкогольной продукции. В результате мероприятия… изъято 15 тонн спиртосодержащей продукции, около 16 тысяч бутылок алкогольной продукции якобы известных брендов и федеральные специальные марки с признаками подделки. Общая стоимость изъятого алкоголя составляет более 33 миллионов рублей», — рассказала Петрова журналистам.