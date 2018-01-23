В центре Красноярска иномарка сбила перебегавшую пенсионерку
Накануне недалеко от Красной площади 77-летняя пенсионерка перебегала в неположенном месте дорогу и попала под колёса легкового автомобиля.
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Накануне недалеко от Красной площади 77-летняя пенсионерка перебегала в неположенном месте дорогу и попала под колёса легкового автомобиля.
Как сообщили в УГИБДД по краю, женщина скончалась от полученных травм в больнице. До пешеходного перехода погибшая не дошла 100 метров.
В краевой полиции напоминают, что в прошлом году 230 пенсионеров попали под машину, почти половина инцидентов произошла