Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Названы самые «токсичные» родственники
Платный гардероб и места в столовой: VIP-услуги в российских школах
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Дженнифер Лопез выступила на сцене в откровенном красном боди
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
У Китая и России есть козырь, который пошатнет положение США
В Западной Украине массово меняют имена на русские
Как жена Шнурова выглядит без макияжа
Дженнифер Лопез выступила на сцене в откровенном красном боди
Белый купальник: стройная Утяшева показала фигуру - СМИ
Получивший ранение в висок стрелок РФ Давыдов умер
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
6Подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
9Умер Михаил Державин
08:58 (мск), источник: НИА Красноярск

В центре Красноярска иномарка сбила перебегавшую пенсионерку

Накануне недалеко от Красной площади 77-летняя пенсионерка перебегала в неположенном месте дорогу и попала под колёса легкового автомобиля.

Как сообщили в УГИБДД по краю, женщина скончалась от полученных травм в больнице. До пешеходного перехода погибшая не дошла 100 метров.

В краевой полиции напоминают, что в прошлом году 230 пенсионеров попали под машину, почти половина инцидентов произошла из-за неосмотрительности самих пожилых пешеходов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Эрдоган заявил о планах дойти до конца в Африне
Трамп прервал трехдневную паузу в работе правительства США
Российским спортсменам не разрешили задать вопросы Родченкову
В России во время ЧМ могут остановиться опасные производства
Австрия оспорит строительство Россией атомной станции в Венгрии
Россия ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран
В СК сообщили о задержании главы кировского УГИБДД
Спорт
Родченков дает показания против России В понедельник в Спортивном арбитражном суде состоялись слушания по делам российских конькобежцев, на которых выступал и Григорий Родченков
Авто
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado Специально для рынка Великобритании японская марка выпустила упрощенную модификацию под названием Utility
Hi-Tech
«Умный магазин» Amazon откроется для посетителей Будущее наступило. Открылся первый в мире магазин без продавцов и очередей
Кино
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети» Продюсер Юрий Аксюта объявил состав жюри и ведущих пятого сезона музыкального проекта
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
8 модных брендов, которые сказали меху «нет» Мы вспоминаем ветеранов движения за права животных, а заодно новичков.
Дети
Рэпер Мот впервые стал отцом Поклонники поздравили музыканта в соцсетях.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь