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08:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Жительница Приморья прописала людей в квартире и попадет в суд

В Приморье перед судом предстанет жительница края, которую обвиняют в фиктивной постановке на учет граждан.

Как установили специалисты, 54-летняя жительница Пограничного района за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме двух граждан Российской Федерации. Установлено, что данные граждане по месту регистрации не проживают.

Дознавателем отдела МВД России по Пограничному району было возбуждено уголовное дело .

Расследование завершено. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее DEITA.RU сообщало, что жительница Приморья поплатилась за доверчивость.

Виктор Бруевич.

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