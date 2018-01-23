Жительница Приморья прописала людей в квартире и попадет в суд
В Приморье перед судом предстанет жительница края, которую обвиняют в фиктивной постановке на учет граждан.
В Приморье перед судом предстанет жительница края, которую обвиняют в фиктивной постановке на учет граждан.
Как установили специалисты, 54-летняя жительница Пограничного района за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме двух граждан Российской Федерации. Установлено, что данные граждане по месту регистрации не проживают.
Дознавателем отдела МВД России по Пограничному району было возбуждено уголовное дело .
Расследование завершено. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее DEITA.RU сообщало, что жительница Приморья поплатилась за доверчивость.
Виктор Бруевич.