В Хабаровском крае с дрейфующей льдины спасли двух рыбаков

ЧП произошло сегодня в Советско-Гаванском районе близ поселка Заветы Ильича. Льдину с находившимися на ней любителями рыбалки оторвало от берега.

Пока спасатели ехали на вызов (до места происшествия было 50 километров), к ним поступила информация, что мужчин подобрал проходивший мимо ледокол. Медицинская помощь им не потребовалась.

— В настоящее время на морском побережье отмечается малая толщина льда в закрытых бухтах. Лед неустойчив. Поэтому существует риск отрыва льдин от берега или его разломы. Любителям зимней рыбалки надо быть предельно внимательными и не выходить на лед, особенно при «отжимных» ветрах. Не рискуйте своей жизнью! — приводятся в сообщении слова главного госинспектора по маломерным судам Хабаровского края Равиля Латыпова.