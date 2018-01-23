Экс-главу поселения подозревают в должностных преступлениях на Дону

По данным следствия, в 2015 году администрация Новоцелинского сельского поселения заключила с подрядной организацией муниципальный контракт на выполнение капремонта мемориального комплекса погибшим воинам в Великой отечественной войне.

В октябре 2015 года глава поселения, зная, что ремонт выполнен не в полном объеме и с применением материалов, не соответствующих проектно-сметной документации, подписал акт о приемке работ и справки об их стоимости.

В результате действий чиновника подрядчику необоснованно было перечислено более 1,3 млн рублей.