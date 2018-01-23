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17:33 (мск), источник: ИА Татар-информ

В ДТП на Ямашева в Казани виноват водитель шестидесятого автобуса

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). ДТП на проспекте Ямашева в Казани инициировал водитель автобуса № 60, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во вторник утром напротив дома № 122б столкнулись два красных автобуса шестидесятого и одинадцатого маршрутов. В результате аварии к медикам обратились семь человек, из них пятеро были доставлены в городскую больницу № 7.

По данным МВД, водитель автобуса № 60 нарушил безопасную дистанцию и врезался в другой автобус, который отъезжал от остановки общественного транспорта.

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