Под Новосибирском сгорел цех по обработке дерева
Пожар произошел в городе Обь: на место выезжали газовики и энергетики для отключения электричества.
Пожар произошел в городе Обь: на место выезжали газовики и энергетики для отключения электричества.
Сегодня, 23 января, под Новосибирском в городе Обь произошел крупный пожар в деревоперерабатывающем цеху. Для ликвидации возгорания понадобилась дополнительная пожарная техника, а также помощь газовиков и энергетиков для отключения энергоснабжения. Спасатели МЧС выехали на пожар в населенный пункт Дорожников в 14:24, прибыли в 14:32, локализовать удалось в 15:10, а произвести ликвидацию открытого горения в 16:43.
— По прибытию к месту вызова