Под Новосибирском сгорел цех по обработке дерева

Сегодня, 23 января, под Новосибирском в городе Обь произошел крупный пожар в деревоперерабатывающем цеху. Для ликвидации возгорания понадобилась дополнительная пожарная техника, а также помощь газовиков и энергетиков для отключения энергоснабжения. Спасатели МЧС выехали на пожар в населенный пункт Дорожников в 14:24, прибыли в 14:32, локализовать удалось в 15:10, а произвести ликвидацию открытого горения в 16:43.

— По прибытию к месту вызова из-под крыши цеха шел густой черный дым. Само здание двухэтажное, размером 6×30 метров. К нему вплотную пристроен цех размером 7×25 метров, а также складское помещение 6×25 метров. У нас были проблемы с водой: не смогли установить действующие пожарные гидранты. Привлекли дополнительные силы и средства для ликвидации пожара. Проводили проверку на наличие людей. Обнаружили два газовых баллона в очаге пожара: произошла разгерметизация и факельное горение, но удалось потушить. Погибших или пострадавших нет, — комментируют «Комсомолке» в ведомстве.